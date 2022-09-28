Fatih Karagümrük Adem Ljajic ile anlaştı

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig'de 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 13. basamakta bulunan Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından açıklamada, "30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır." denildi.