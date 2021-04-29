Fenerbahçe Alanya deplasmanında ağır yara aldı

38. haftada oynana nefes kesen maçta Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmasında 1'er puan bölüşüldü

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 38. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor zirvede puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler'de, son haftalara girilen ligde şampiyonluk umudu azaldı. Lider Beşiktaş'la olan puan farkı kapatılmadı. Fenerbahçe kalan haftada her maçtan 3 puan almaya ve Beşiktaş'ın takılmasına bakacak.

İKİ AY SONRA MESUT ÖZİL

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesiyle 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıktı. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

KANARYA'DA 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, yarın takımdaki yerlerini alamadı.

10. ALANYA RANDEVUSU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez rakip oldu. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

SINIRDAN GEÇMEDİLER AMA KIZARAN VAR

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül sınırdaydı. Gökhan Gönül kırmızı kart gördü.

İşte ilk 11'ler:

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

CANLI ANLATIM

87'Salih Uçan da yerini Umut Güneş'e bıraktı.

86'Alanyaspor'da Davidson yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.

86'HARUN KURTARDI! Salih Uçan ceza sahası yayından şutunu çekti. Harun köşeye giden topu çelmeyi başardı.

78'Salih'in riskli geri pasında Valencia araya girmek istedi. Ama Tzavellas topu kontrol etmeyi başardı.

74'YİNE DİREK! Efkan ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top direkten döndü.

70'Berkan Kutlu, Osayi-Samuel'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

70'Alanyaspor'da Berkan Kutlu yerine Efkan Bekiroğlu oyuna girdi.

66'DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza sahasının sağında topla buluşan Juanfran'ın şutunda top direkten döndü.

63'İNANILMAZ BİR AN! Salih'İn pasıyla savunmanın arkasına sarkan Davidson, topu Harun'un üzerinden aşırtıp yeniden önüne aldı. Vuruşunu yapmak isterken son anda Ozan Tufan araya girdi.

58'Sağ kanattan Juanfran'ın ortasında Serdar topu ön direkte karşıladı.

57'Salih'in sağ kanattan ortasında Szalai topu karşıladı.

50'Pelkas, sol kanattan yakın direğe doğru bir şut denedi. Top farklı şekilde yandan auta gitti.

48'Tzavellas, Valencia'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

42'KIRMIZI KART! Efecan'ın pasıyla Davidson savunmanın arkasına sarktı. Ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem, Gökhan'a direkt kırmızı kart gösterdi. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi.

34'HARUN KURTARDI! Berkan ceza sahası dışından sert bir şu çekti. Harun soluna çok iyi uzanıp topu çeldi.

26'PENALTI İPTAL! Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi. Topa doğru doğru hamle yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında ise Valencia'nın ofsayt pozisyonunda olduğu tespit edildi ve penaltı iptal edildi.

26'PENALTI! Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi. Topa doğru doğru hamle yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

25'Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

24'Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru uzun kullandığı taç atışında Caulker topu kornere gönderdi.

22'DİREKTEN DIŞARIYA! Salih Uçan ceza sahasının sağ çaprazından aşırtma bir vuruş yaptı. Top üst direkten sekip dışarıya gitti.

21'Sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topa Pelkas hareketlendi. Gelişine bir vuruş denedi. Ama istediği vuruşu yapamadı.

21'MARAFONA KURTARDI! Caner'in sol çaprazdan sert şutunda Marafona gole izin vermedi.

18'Ozan Tufan'ın geçirdiği sakatlık nedeniyle oyun durdu.

11'TEHLİKE! Sol kanattan Salih'in kullandığı köşe vuruşunda Mustafa topu arka direğe aşırttı. Davidson, yakın mesafen kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

8'Mustafa ile verkaç yapan Davidson, ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye doğru bir vuruş yaptı. Top çerçeveyi bulmadı.

3'Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Valencia'nın ön direğe yaptığın ortada Pelkas hamle yaptı ama top kaleci Marafona'da kaldı.

1'Alanya maça baskılı başladı

M.Ö.Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.