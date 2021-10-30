Fenerbahçe aradığı forveti buldu

Transfer dönemi yaklaşırken gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’nin radarında Barcelonalı golcü var.

Fenerbahçe santrfor transferi için harekete geçti. Golcü sıkıntısını gidermek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ocak ayında Barcelona’dan ayrılması beklenen Luuk de Jong ve Çin Ligi'nde Beijing Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu'yu listeye aldı.

YENİDEN HAREKETE GEÇİYOR

Sezon başında De Jong için nabız yoklayan Fenerbahçe, Barcelona’nın devreye girmesiyle transferden çekilmişti. 31 yaşındaki yıldız için sarı-lacivertlilerin tekrar girişimde bulunabileceği belirtildi. Barça'da 9 maça çıkan De Jong 1 gol atabildi. PSV, Mönchengladbach, Newcastle, Twente formaları giyen 1.88 boyundaki tecrübeli fovetin, Hollanda Milli Takımı'nda 38 karşılaşmada 8 golü bulunuyor.

PEREIRA İSTERSE…

Fenerbahçe, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'yu da radarına aldı. Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen Kongolu golcünün sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması bu transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin, Vitor Pereira'nın istemesi halinde 1 Ocak'tan itibaren boşa çıkacak olan 30 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi.