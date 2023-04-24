Fenerbahçe fırsatı tepti: 6 gollü maçta kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada stanbulspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırdı.
Goller: 25 ve 51' Arda Güler, 71' Joao Pedro / 57' (pen), 66 Valon Ethemi, 90+6' Eze
Maçta sarı kart gören Emre Mor ve Samet Akaydin, Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
Haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalması farkı 4'e indirme şansı yakaladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi kadroda yok. İstanbulspor'da cezalı David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba kadroda yer almadı.
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