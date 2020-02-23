  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 23 Şubat 2020 19:32

Fenerbahçe - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 18. dakikasında Vedat Muriç!e müdahale eden Marcao penaltıya sebebiyet verdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı pozisyonu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısında çok konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi.

EN ÇOK PENALTI KAZANANLAR;

-9 Galatasaray
-9 Fenerbahçe
-7 Trabzonspor
-6 Gaziantep
-5 Antalya
-5 Malatya
-4 Göztepe
-4 Kasımpaşa
-4 Rizespor
-4 G.Birliği
-4 Beşiktaş
-3 Alanya
-3 Konyaspor
-3 Kayserispor
-2 Ankaragücü
-2 Başakşehir
-2 Denizlispor
-1 Sivasspor

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Fenerbahçe , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Radikalden istifa etti , penaltı , pozisyon , Vedat Muriqi , Marcao , penaltı pozisyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM