Fenerbahçe hem 3 puanı, hem liderliği kaybetti

Kadıköy'de kendi evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe 2-2 berabere kaldığı maçla şampiyonluk yolunda 2 puanlık bir yara aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Konuk ekip Alanyaspor'un gollerini ise 12 ve 63. dakikalarda Luido Augusto kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 64 puana ulaşan Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaybederken, Alanyaspor 28 puana yükselmiş oldu. Fenerbahçe, 12. haftada aldığı liderliği 25. haftada bıraktı. Galatasaray, 11. haftadan sonra ilk kez haftayı lider kapattı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Alanyaspor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Devre arası tünelde gerginlik

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası koridorunda arbede çıktığı iddia edildi. Kadıköy'de tribünler Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a maç içerisinde ve devre arası düdüğünden sonra büyük tepki gösterdi. Ertuğrul, soyunma odası tüneline girerken yanına Leonardo Bonucci geldi ve konuştuğu görüldü. Ardından Alanyaspor kaleci antrenörü Metin Aktaş da Bonucci'ye tepki gösterdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bu tartışmanın ardından diğer antrenörler de tartışmaya başladı. Maçın hakemi Çağdaş Altay da soyunma odası tüneli girişinde durdu ve bir müddet tartışmanın bitmesini bekledi.

Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti

Sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 4. kez puan kaybetti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 14 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda oynadığı 12 maçta 34 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon kaybettiği 11 puanın 9’unu sahasında yaşadı. Fenerbahçe, iç sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Tadic, 12. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Alanyaspor karşısında attığı golle bu sezon 12. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 49. dakikada penaltıdan takımı adına ilk golü attı. Fenerbahçe’nin hücumdaki en etkili isimlerinden biri olan Tadic, ligde 8. golüne ulaşırken, bu sezon 12. kez gol sevinci yaşadı. 35 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 4 gol kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kaldı.

Dzeko, 5 maç sonra fileleri havalandırdı

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig’de gol sayısını 17’e çıkarırken, bu sezonki 21. golüne ulaştı.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, takımının 2. golünü kaydetti. 37 yaşındaki futbolcu 59. dakikada Mert Müldür’ün ortasında kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig’de 24 maçta forma giyerken, gol krallığı listesinde 17 golle zirvede yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde 2, grup aşamasında da 2 golü bulunan Dzeko, bu sezon toplam gol sayısını 21 yaptı.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 5 maç sonra gol sevinci yaşadı. Son olarak Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan deneyimli oyuncu, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında sessiz kaldı. Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 85. dakikada yerini Ryan Kent’e bıraktı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol taraftan Tadic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

12. dakikada Carlos Eduardo’nun savunma arkasına attığı pasta Oğuz Aydın, sağ çaprazdan penaltı noktasına pasını Sisto’ya çevirdi. Sisto’nun yaptığı vuruşta Livakovic’ten dönen topu Augusto ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Cengiz Ünder, sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu yerden penaltı noktasına gönderdi. Tadic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

24. dakikada sol taraftan Tadic’in ortasında Alanyaspor savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayında Krunic’in önünde kaldı. Krunic’in ceza sahası içi sağ çaprazına attığı pasa Cengiz Ünder vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

47. dakikada sol taraftan İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazında Augusto’nun Djiku’yu yere düşürdüğü gerekçesiyle hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic’in sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

53. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında Dzeko’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

59. dakikada sağ taraftan Mert Müldür’ün arka direğe ortasında Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

63. dakikada Hadergjonaj’ın pasında sol tarafta topla buluşan Augusto'nun ceza yayının solundan yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Krunic’in şutunda kaleci Ertuğrul’un da müdahalesiyle top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa İrfan Can’ın sağ çaprazdan kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.