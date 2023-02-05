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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi
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Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelemeyen Konyaspor'un TFF'ye başvurusu sonucu karşılaşma iptal edildi.

Süper Lig'de yarın Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı kalkmayınca TFF karşılaşmayı iptal etti.

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un uçağı 16.30'da kakacak olarak planlanmıştı ancak sürekli rötar yedi.

Pistin buz tutması, pilotun risk almak istememesi ve uçağın kalkmaması sonrası Konyaspor cephesi, TFF ile görüşmelere başladı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'e geliş gidişlerin de durması nedeniyle maçın ertelenmesini istedi.

TFF acil koduyla toplanarak konuyu karara bağladı ve Fenerbahçe Konyaspor maçını erteledi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanacaktı.

Etiketler Atiker Konyaspor Fenerbahçe konyaspor fenerbahçe maç süper lig erteleme
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