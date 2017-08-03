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  5. 03 Ağustos 2017 12:20

Fenerbahçe Neustadter'in transferine izin vermedi

Spartak Moskova’nın 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı Neustadter'e transfer izni çıkmadı.

Fenerbahçe Neustadter'in transferine izin vermedi
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Kjaer’in Sevilla’ya gidişinin ardından Fenerbahçe’nin bir diğeri stoperi Roman Neustadter’e de Ruslar talip olmuştu. Spartak Moskova’nın 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı Neustadter, ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda forma giymek için Moskova’ya gitmeye sıcak bakarken, teknik direktör Aykut Kocaman’dan izin çıkmadı. Kjaer ile birlikte Neustadter’in ayrılışının sıkıntı yaratabileceğini belirten başarılı hoca, yönetim ile yaptığı görüşmede, “Bu sene mutlaka takımda kalması gerekiyor. 2 yeni stoper almak sorun olur. İyi isimler gelse bile uyum sorunu yaşanacaktır. Bu riske giremeyiz” dediği öğrenildi.

Teklif arttı ama...

Spartak Moskova bonservis teklifini 4 milyon Euro seviyesine çekmesine rağmen Fenerbahçe, Neustadter’i satmaya sıcak bakmıyor. Rus futbolcu yeni sezonda Skrtel’in savunmadaki bir numaralı partneri olacak. Tecrübeli futbolcu, Sturm Graz ile oynanan ilk maçta da attığı golle galibiyette büyük rol oynamıştı.

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