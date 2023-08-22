Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı

Fenerbahçe yönetimi, başarılı file bekçisi Altay Bayındır’a transfer görüşmeleri için izin verdi.

Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor. Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başlarken milli kaleci, idmanda yer almadı.

Avrupa’da farklı kulüplerin talip olduğu Altay Bayındır’ın menajeriyle birlikte transfer görüşmelerini sürdürmek üzere yurt dışına çıktığı öğrenildi. Milli file bekçisi transferindeki son detayları halletmesinin ardından sarı-lacivertli ekipten ayrılacak.

DHA