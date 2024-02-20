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Fenerbahçe'ye Fred müjdesi

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi
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Fenerbahçe’nin sakatlık süreciyle takımdan uzak kalan Brezilyalı yıldızı Fred’den iyi haber geldi.

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’in 21.haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred sakatlanmıştı. Sarı-lacivertli kulüp MR’ı çekilen futbolcunun sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

Uzun bir süredir takımdan ayrılan kalan futbolcunun yokluğunda orta saha ikilisini Krunic ve İsmail Yüksek’ten oluşturan İsmail Kartal iki isimden beklediği verimi alamamıştı.

Yıldız futbolcunun sahalara daha erken dönüşü için özel bir tedavi uygulanmasına başlanmıştı. Tedavinin olumlu sonuç vermesi sonrası Fred, takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Son MR’ı çekilen futbolcudan Fenerbahçe’ye güzel haber geldi. Fred, sakatlığını tamamen atlattı. Takımla çalışacak futbolcunun performansı teknik direktör İsmail Kartal’ın kararında belirleyici olacak.

Kartal, idman performansını iyi bulursa 30 yaşındaki futbolcu 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Fred sakatlık ismail kartal
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