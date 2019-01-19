Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Galatasaray henüz 1. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle öne geçti.

Ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, Ndiaye'nin pasında topla buluşan Onyekuru'nun düzgün vuruşuyla durumu 2-0'a getirirken, 5 dakika sonra Sinan Gümüş ilk yarının 3-0'lık skorla bittiğini ilan eden golü attı.

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Galatasaray fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 60. dakikada Ankaragücü'nün orta alanda yaptığı top kaybı sonrası Fernando'dan pası alan Onyekuru topu ağlara göndererek farkı dörde çıkardı: 4-0.

Maçın yıldızı Onyekuru, 63'te bir kez daha sahneye çıkarak Feghouli'nin yerden ortasına arka direkte dokundu ve hat-trick yaparak skoru 5-0 yaptı.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Badou Ndiaye attığı golle maçın 6-0 bittiğini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32 yaparken, Ankaragücü ise 20 puanda kaldı. Galatasaray zirve mücadelesi verdiği iki takım olan Trabzonspor - Başakşehir maçını beklemeye başladı.

GALATASARAY 6 - 0 ANKARAGÜCÜ

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon (Dk. 84 Gökay Güney), Marcao, Linnes (Dk. 71 Emre Taşdemir), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş (Dk. 77 Yunus Akgün)

ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, İlhan Parlak, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 26 Kone), Pinto (Dk. 69 Mehmet Sak), Faty, Djedje, Kenan Özer (Dk. 61 Ozokwo), Moulin, Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş

GOLLER: Dk. 1 ve 26 Sinan Gümüş, Dk. 21, 59 ve 63 Onyekuru, Dk. 86 Ndiaye (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 4 Moulin, Dk 16 Pinto, Dk. 57 Kenan Özer (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Belhanda, Dk. 31 Linnes, Dk. 37 Fernando (Galatasaray)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 1: Galatasaray maça adeta golle başladı. Sağ kanatta Feghouli, ceza sahasında çizgiye inerek topu altı pasa doğru çıkardı. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top Heurtaux'un sırtına çarparak Sinan Gümüş'ün önünde kaldı. Kale sahası içindeki Sinan Gümüş meşin yuvarlağı 51. saniyede ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 21: Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin pasıyla kale sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

DAKİKA 26: Galatasaray 3. golü buldu. Fernando'yla paslaşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano, topu penaltı noktasının yanındaki Sinan Gümüş'e çıkardı. Sol ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Sinan, kendinini 2., takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

DAKİKA 32: İlhan Parlak'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası önünde Kone'nin kafa şutunda, top kaleci Muslera'nın kucağına gitti.

DAKİKA 33: Belhanda'yla paslaşarak ceza sahasına giren Feghouli'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 49: Fernando'nun ara pasında topla buluşan Sinan Gümüş, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

DAKİKA 56: Mariano'nun ara pasında Fernando ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernando'nun vuruşunda açıyı iyi daraltan kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topun sahibi oldu.

DAKİKA 59: Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Fernando orta sahada kaptığı topla sarı-kırmızılıları ani atağa çıkardı ve meşin yuvarlağı ceza sahasına sol taraftan giren Onyekuru'yla buluşturdu. Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha MKE Ankaragücü filelerine gönderdi: 4-0.

DAKİKA 63: Onyekuru rakip ağları 3. kez havalandırdı. Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topa arka direkte düzgün bir vuruş yapan Onyekuru, kendisinin 3., takımının 5. golüne imza attı.

DAKİKA 73: Bifouma'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 77: Sağdan ceza sahasına giren ve çizgiye kadar inen Mariano'nun pası sonrası müsait durumdaki Ndiaye'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu son anda çizgi üzerinde kurtardı.

DAKİKA 86: Fark 6'ya çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Mariano'nun pası sonrası Celil Yüksel'in vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Pozisyonu takip eden Ndiaye voleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0.

DAKİKA 90+2: Belhanda'nın ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda 3 değişlikle takımını sahaya sürdü. Süper Lig'in 18. haftasında başkent temsilcisini Türk Telekom Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'i Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Marcao, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş'ten oluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, ligin 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun yokluğunda, yerlerine yeni transfer Marcao, Linnes, ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararıyla devre arasında takım bulması istenerek kadro dışı bırakıldı. Ozan Kabak ise Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Nagatomo da ülkesi Japonya ile Asya Kupası'nda mücadele ettiği için kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekibin yedekleri ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik'ten oluştu.

TERİM'SİZ LİGDE SON KEZ

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'den yoksun durumda ligdeki son maçına MKE Ankaragücü önünde çıktı. Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 10 maç men cezası verilen Terim, 9. kez bir resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı. MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyen tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

MARCAO 11'DE, EMRE TAŞDEMİR YEDEKLERDE

Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki stoper Marcao, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçına çıktı. Portekiz'in Chaves takımından devre arasında alınan Brezilyalı savunma oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasına ilk 11'de başladı. Bursaspor ile yollarını ayırmasının ardından kadroya dahil edilen Emre Taşdemir ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaray taraftarları, bekledikleri santrfor transferinin henüz gerçekleşmemesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ı hedef alarak, "Abdurrahim transfer nerede?" şeklinde tempo tuttu. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e ise tezahüratlarla destek verdi.

26 GÜN SONRA TARAFTARIN ÖNÜNDE

Galatasaray, 26 gün sonra taraftarının önünde maça çıktı. Süper Lig'in ilk yarısını sahasında 23 Aralık 2018'de 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 1 ay sonra Türk Telekom Arena'da mücadele etti.

MUSTAFA KAPLAN İLK MAÇINDA

MKE Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Mustafa Kaplan, başkent ekibinin başında ilk maçına çıktı. Sarı-lacivertli takımda Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Kaplan, ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi. Daha önce TFF 2. Lig'deyken 2014-2015 sezonunda MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Mustafa Kaplan, bin 487 gün sonra sarı-lacivertli takımın başında bir resmi maçta görev yaptı. Kaplan, başkent ekibinin başında son maçına 23 Aralık 2014'te Türkiye Kupası'ndaki Kardemir Karabükspor müsabakasıyla çıkmıştı.

