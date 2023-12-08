Galatasaray, Adana Demirspor engelini de geti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti ve averajla zirveye yükseldi.

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray, ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Sacha Boey, 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 45+4. dakikada penaltıdan M'Baye Niang'tan geldi. Bu galibiyetle ligde puanını 40'a yükselten Galatasaray, yarın oynanacak derbi öncesi averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Adana Demirspor ise 23 puanda kaldı. MAÇ ÖZETİ 6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Tete'nin verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında bulunan Icardi yerden bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı. 22. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi kale önünde topun sahibi olan Boey'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 25. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Nani'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Muslera oyun alanına çeldi. 29. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0 32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Magomedaliev kornere çeldi. 45. dakikada Nelsson'un ceza sahası içinde elle yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen VAR'da inceleyerek penaltı kararı verdi. 45+4. dakikada Niang'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan filelere gitti. 2-1