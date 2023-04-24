Galatasaray Başkanı Özbek'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Fatih Karagümrük maçından sonra Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamayı değerlendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Fenerbahçe’nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig’in 31’inci haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3'lük beraberliğin ardından konuştu. Karşılaşmada 2 puan kaybetmelerine rağmen takımı oynadıkları oyun dolayısıyla tebrik eden Özbek, “Ligin sonuna yaklaştıkça maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibarıyla oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. 2’nci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz” diye konuştu.

'YENMEDİĞİMİZ TAKIM KALMADI'

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçı değerlendiren Özbek, "Ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olacak takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moraline çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama sahadan galip çıkacak takım Galatasaray olacak” ifadelerini kullandı.

'KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE HAKEM HATALARINDAN BAŞKA BİR ŞEY KONUŞULMUYOR'

Merkez Hakem Kurulu’nun bazı hakemlere ve VAR hakemlerine sezon sonuna kadar maç vermeyeceğini açıklaması üzerine ise Özbek, şunları söyledi:

“Federasyonun yayınladığı bildiriyi okumadım. Arkadaşların söylemine bağlı olarak bazı hakemleri dinlendirmek için ceza vermişler. Federasyonun daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Dinlendirecek hakemleri iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem performansı giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarından başka bir şey konuşulmuyor. Hakemlerle ilgili yorumlarımızı lehimize aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler, adalet sergileyecekse bunu herkes için sergilemeli. Bütün takımlar için eşit mesafede durmaları lazım.”

'FENERBAHÇE’NİN CEVAPLARI ENTERESAN OLUYOR'

Fatih Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, “Fenerbahçe’nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. İlk penaltıda VAR’a gitti hakem kendi inceledi. VAR’da inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak alıyorlar. Rakiplerimizin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı, futbolun sahadaki adaletini savunarak devam ediyoruz. Hiç kimse heveslenmesin, bizim yürüyüşümüzde performansımız artarak devam ediyor. Bu tip yol kazaları olabilir” şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu son haftadan daha önce ilan edebileceğini belirterek, “Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder” diye konuştu.

'GOMIS’İN DAVRANIŞ BİÇİMİNİ KABUL ETMİYORUM'

Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk’un Bafetimbi Gomis’in Galatasaray’da forma giymek istemediğini paylaşmasıyla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

“Dün itibarıyla Florya'daydım. Orada öğrendim. Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray’a uzun süre hizmet etti. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray’ın bir profesyoneli olarak biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Çıkışını yadırgadım. Sahadaki patron Okan hoca. Okan Hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan hoca gereken saygıyı gösteriyor. Niye böyle bir davranış sergiledi, yönetim kuruluna önümüzdeki hafta gelecek, etraflıca konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum.”