Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide gülen taraf 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 82. (P) dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 16 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Galatasaray, Beşiktaş’a evinde 7 maçtır kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig’de evinde Beşiktaş’ı mağlup eden Galatasaray, siyah-beyazlılara karşı sahasında oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla siyah-beyazlılara karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Aslan, rakibe son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında yenildi. Cimbom bu derbinin ardından oynadığı 7 karşılaşmayı da kaybetmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı

Okan Buruk, 4. derbi galibiyetini aldı

Bu maçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 5. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini elde etti. Buruk, 2 Fenerbahçe müsabakasını da kazanırken, Beşiktaş ile oynadığı 3 maçta ise 2 galibiyet aldı.

Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 21’e yükseltti

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini sürdürdü. Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Derbiyi 50 bin 429 seyirci izledi

Bu önemli karşılaşmayı RAMS Park’ta toplam 50 bin 429 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldururken, 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar da deplasman tribününde takımlarını destekledi.