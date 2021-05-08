  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre  bu akşam saat 20:30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. 

Etiketler Beşiktaş Galatasaray tff var hakemi derbi galatasaray beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Tam kapanma'' sonrası belli oldu! 17 Mayıs'ta tam değil ''kademeli'' açılma geliyor!
Erdoğan normalleşme takvimi için tarih verdi
Survivor'a damgasını vuran itiraf
CHP'li Öztrak'tan ''apar topar erken seçim'' açıklaması
Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar!
Tam kapanma magandası İstanbul trafiğini savaş alanına çevirdi!
Hande Erçel makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı
AK Parti'deki ''çizgi film'' krizinin detayları canlı yayında ortaya çıktı
Pazarlarda tezgahlar yeni yasaklarla açıldı!
CHP’yi FETÖ’nün siyasi ayağıdır” dedi, sosyal medya ayağa kalktı