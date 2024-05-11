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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe'nin derbisi öncesinde iki takımdan toplam 13 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı kırmızılıların takipçisi Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak. Gelecek hafta karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerde, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırındaki oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe'de ise 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray derbi Galatasaray Fenerbahçe Kırmızı kart sarı kart kart kart sınırı süper lig
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