Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları açıklandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.
Sarı-kırmızılı takım, pazar günü saat 19:00'da başlayacak derbinin bilet fiyatlarının 1300 TL ile 30 bin TL arasında satışa sunulduğunu açıkladı.
Çarşamba günü öncelikli olarak satışa sunulacak biletler, perşembe günü genel satışa açılacak.
Kategorilere göre değişen bilet fiyatları şu şekilde:
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