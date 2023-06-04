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  5. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftanın kapanış maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı.

Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.

Derbi maçında VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR olarak Hakan Ceylan ve Ekrem Kan eşlik edecek.

İHA

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray galatasaray fenerbahçe var hakemi alper ulusoy
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