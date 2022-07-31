Galatasaray - Fiorentina maçında ortalık bir anda karıştı

Avusturya'daki kampını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina ile karşılaştı. Ancak sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünden sahaya atılan ses bombası sonrası ortalık bir anda karıştı.

Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçının 37. dakikasında sarı - kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünden saha içine ses bombası atıldı. Ses bombasının patlaması sonrasında karşılaşmanın hakemi, maçı durdurarak kenara geldi ve futbolcuları da saha dışına çekti. O sırada Fernando Muslera, kalesinden hızla uzaklaşarak maçın hakemi ile hararetli bir konuşma içerisine girdi. Hakeme tepki gösteren Muslera, itirazları sonucu sarı kart gördü. Teknik direktör Okan Buruk sahaya girerek oyuncusunu sakinleştirirken, Fernando Muslera ses bombasının atıldığı yöne doğru gitti ve taraftarlara "Lütfen sakin olun" dedi. Olayların yatışmasının ardından karşılaşma yeniden devam etti.