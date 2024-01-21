Galatasaray gol olup Trabzonspor'un üzerine yağdı

Süper Lig'te oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçı Galatasaray'ın 5-1'lik net galibiyetiyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Galatasaray, Süper Lig'te şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Trabzonspor'u 5-1'lik skorla geçti.

Bu skorla puan hanesine 3 puan daha ekleyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor'la berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig'deki liderlik mücadelesinde eşitliği yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında perşembe günü RAMS Park'ta İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanan maçta konuk ekip Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Galatasaray bu galibiyetle ligde oynadığı son 9 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılmış olurken Trabzonspor ise ligde 6 maç sonra kaybetti.

Zaha gol sayısını 9'a çıkardı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, Trabzonspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 9'a çıkardı. Zaha bu gollerin 8'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında kaydetti. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezonki 10. golünü kaydetti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında kaydettiği gollerle bu sezonki 10. golünü attı. Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı. Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı. Mücadeleye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Kaan Ayhan bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Galatasaray konuk olduğu Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Kaan Ayhan kaydetti. Mücadelenin 64. dakikasında Wilfried Zaha'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Kaan, çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı. Bu sezon orta sahada, defansın ortasında ve sağ bekte görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında da sol bekte oynadı. Başarılı futbolcu attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Maça 11'de başlayan Kaan Ayhan 77. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağından Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde topu alan Wilfried Zaha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Kerim Aktürkoğlu, sol taraftan ön direğe ortaladığı topu Mertens, kafa ile arka direğe aşırdı. Burada Zaha'nın kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.

30. dakikada Sacha Boey'un sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içindeki Zaha'ya çıkardı. Zaha'nın vuruşunda ise savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Kaan Ayhan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada Bardhi'nin derinlemesine pasında kaleci Muslera, Fountas'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

45. dakikada Berat Özdemir'den kaptığı topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Mertens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından direğe çarparak dışarı çıktı.

61. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Zaha'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-2

65. dakikada Wilfried Zaha'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kaan Ayhan'ın çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin ağlara gitti. 0-3

79. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında kale sahasında bulunan Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlarla buluştu. 1-3

81. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlaa gitti. 1-4

90+5. dakikada Tete'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı top Kerim Aktürkoğlu'nun önüne geldi. Kerem ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-5



