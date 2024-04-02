Galatasaray Hatayspor'u tek golle geçti
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u evinde ağırladı. İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Galatasaray'ın tek golü Icardi'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte puanını 84'e yükseltti.
Bu maçla birlikte Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu 19 maçla kırmayı başardı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
12' Galatasaray Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti
16' Barş Alper Yılmaz'ın ortasında Icardi'nin vuruşu dışarı gitti
27' Mertens'in uzak mesafeden şutu üst direğe çarparak auta çıkıyor
45' Hatayspor'da Ömer Faruk ve Rivas sarı kart gördü
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
58' Hatayspor, Strandberg ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.
67' Galatasaray'da oyuna Kerem Aktürkoğlu ve Kaan girerken, Zaha ve Ziyech kenara geldi
83' Oyuna Tetê ve Berkan girdi, Barış ve Kerem Demirbay oyundan çıktı
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg
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