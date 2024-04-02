  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray Hatayspor'u tek golle geçti

Galatasaray Hatayspor'u tek golle geçti

Galatasaray Hatayspor'u tek golle geçti
Güncelleme:

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u evinde ağırladı. İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti. 

Mücadeleyi 1-0 kazanan Galatasaray'ın tek golü Icardi'den geldi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçla birlikte puanını 84'e yükseltti. 

Bu maçla birlikte Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu 19 maçla kırmayı başardı. 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' Galatasaray Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti

16' Barş Alper Yılmaz'ın ortasında Icardi'nin vuruşu dışarı gitti

27' Mertens'in uzak mesafeden şutu üst direğe çarparak auta çıkıyor

45' Hatayspor'da Ömer Faruk ve Rivas sarı kart gördü

45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

58' Hatayspor, Strandberg ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. 

67' Galatasaray'da oyuna Kerem Aktürkoğlu ve Kaan girerken, Zaha ve Ziyech kenara geldi

83' Oyuna Tetê ve Berkan girdi, Barış ve Kerem Demirbay oyundan çıktı


İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Halil Dervişoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Etiketler Galatasaray Hatayspor Hatayspor Galatasaray icardi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
200 TL'lik hediye çeki için birbirlerini ezdiler 200 TL'lik hediye çeki için birbirlerini ezdiler Yerel seçimin kazananlarının maaşları belli oldu Yerel seçimin kazananlarının maaşları belli oldu Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı Trafikte ''yol verdin, vermedin'' terörü kamerada! Akıl almaz saldırı Ahmet Hakan fena çuvalladı! Seçim tahminleriyle alay konusu oldu Ahmet Hakan fena çuvalladı! Seçim tahminleriyle alay konusu oldu İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi CHP'den Hatay hamlesi! Seçim sonuçlarına itiraz edildi İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın İstanbul'da toptancılar çarşısı yakınında korkutan yangın Hangi anket şirketi 31 Mart seçim sonuçlarını doğru tahmin etti ? Hangi anket şirketi 31 Mart seçim sonuçlarını doğru tahmin etti ? Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi Ev almak isteyenlerin beklediği haber geldi