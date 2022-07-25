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Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 golle geçti

Galatasaray, hazırlık maçında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic'in golleriyle 2-1 yendi.

Yeni sezon öncesinde hazırlık karşılaşmasında Nef Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı taraftarların, sıcak havaya rağmen yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye Galatasaray; Muslera - Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Yunus, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis 11’iyle başladı.

Maçtan önce Teknik Direktör Okan Buruk’a taraftarlar büyük bir sevgi gösterisinde bulunurken, genç teknik adam da tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamladı.

Kasımpaşa da yenilenen kadrosuyla rakibinin karşısına çıktı. Sami Uğurlu, Galatasaray karşısında Erdem, Jeffrey Bruma, Saadık Çiftpınar, Hadergjonaj, Fetretta, Turgay Gemicibaşı, Hajradinovic, Fall, Ben Ounnes ve Bahoken 11’ini sahaya sürdü.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı ataklarla gol ararken, sarı-kırmızılı ekip 30. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun uzaktan attığı golle öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra ise, Ben Ounnes’in ceza yayına ortasında Hajradinovic sert ve düzgün bir vuruşla skora eşitlik getiren isim oldu. Karşılıklı gollerle ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda takımlar değişiklik yapmadan sahaya çıkarken, Galatasaray’da yeni transferler Seferovic ve Dubois, 60. dakikada Gomis ve Omar’ın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsü Seferovic, oyuna girdikten 6 dakika sonra ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

 

Etiketler Galatasaray Kasımpaşa galatasaray hazırlık maçı kasımpaşaspor
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