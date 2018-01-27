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  5. 27 Ocak 2018 12:47

Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız oyuncu transfer oluyor .

Aldığı transfer teklifleri nedeniyle kafası karışık olan Badou Ndiaye ile ilgili Galatasaray'ın resmi sitesinden bir açıklama yayınlandı.

Galatasaray resmen açıkladı! Yıldız oyuncu transfer oluyor .
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31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi oyuncumuz Badou Ndiaye'ye yurt dışı kulüplerinden önemli teklifler var.

Bir süredir kendisiyle ilgili teklifler nedeniyle kafasının karıştığı gözlenen Badou Ndiaye, bu durumda maça çıkmasının sağlıklı olmayacağını teknik direktörümüz Fatih Terim'e iletmesi üzerine teknik heyetimiz tarafından karşılaşmanın kadrosuna alınmadı

Osmanlıspor maçına bu şekilde çıkması risk olarak görünen oyuncumuzun durumunun bir iki gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.


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Badou Ndiaye
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