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Galatasaray - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Ekrem Kan üstlenecek. Galatasaray - Trabzonspor maçı 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını SKORER üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Lahtimi, Gomez

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI

Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması öncesi İstanbul Valiliği'nden kritik bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını söyledi.

Etiketler Galatasaray Trabzonspor galatasaray trabzonspor derbi
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