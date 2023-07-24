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Galatasaray transferde çıldırdı: Önce Zaha şimdi de...

Galatasaray transferde çıldırdı: Önce Zaha şimdi de...
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Zaha transferiyle sezonun transfer çalımını atan Galatasaray, Zaha ve Bakambu transferlerinin ardından Mauro Icardi'yle de 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, taraftarlarına günün son transfer haberini Mauro Icardi'den verdi. 

BeinSports'tan Deniz Biricik'in haberine göre haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi ile anlaşmaya vardı. 

Sözleşmenin 2026 yılına kadar süresi olduğunu belirtilirken, Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon Euro bonserviste anlaştığı ve bu ücretin taksitler halinde ödeyeceği vurgulandı.

Haberde Icardi'ye de bonuslarla 10 milyon euro maaş verileceğinin altı çizildi. 

Geçen sezon kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

(Kaynak)

Etiketler Galatasaray mauro icardi icardi zaha bakambu transfer galatasaray okan buruk
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