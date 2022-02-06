Galatasaray yine galibiyete hasret

Galatasaray'ın galibiyet özlemi sürüyor. Sarı-kırmızılılar ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Babel 11'i ile başladı.

Galatasaray'da yeni transferlerden İspanyol kaleci Pena sahada yer alırken, Erick Pulgar yedek soyundu. Henüz hazır olmayan Bafetimbi Gomis ise kadroda yer almadı.

Alanya'daki maçta eşitliği bozan taraf ev sahibi takım oldu. 39. dakikada Wilson Eduardo Alanyaspor'u öne geçiren isim oldu. Galatasaray bu golden 2 dakika sonra rakibine Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi ve devre 1-1 sona erdi. 23 yaşındaki Kerem böylece ligdeki 6. golüne imza attı.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Opta'nın verilerine göre, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde en fazla gol atan oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu (6), Süper Lig kariyerinde ilk kez sol ayağıyla fileleri havalandırdı.