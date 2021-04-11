  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray'a büyük şok! İki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'a büyük şok! İki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Galatasaray antrenmanında kafa kafaya çarpışan Falcao ile Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı.

GS TV'den aktıran bilgiye göre, iki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgiye göre iki oyuncuda da ciddi bir durum bulunmuyor. Tedbir amaçlı olarak iki futbolcuya hastanede tetkikler yapılacak.

Etiketler Galatasaray galatasaray falcao çarpışma hastane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2023'te Ay'a gönderilecek: İlk ateşleme tamam!
Ramazan ayı için hangi kararlar alınacak? Gözler bu toplantıda
Kış bitmiyor! Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı!
Avrupa Konsey Başkanı ''koltuk krizi''ni anlattı
Uzman isimden ürküten açıklama: Tam kapanma olmazsa...
Pentagon doğruladı! UFO görüntüleri sızdırıldı
Detaylar tek tek belli oluyor! Ramazan'a tam kapanma olacak mı?
Koronavirüsü atlatanlara ''Ramazan'' tavsiyeleri
Korkutan görüntü! Yağmurdan sonra bu hale geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?