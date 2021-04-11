Galatasaray'a büyük şok! İki oyuncu hastaneye kaldırıldı

Galatasaray antrenmanında kafa kafaya çarpışan Falcao ile Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı.

GS TV'den aktıran bilgiye göre, iki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.



İlk gelen bilgiye göre iki oyuncuda da ciddi bir durum bulunmuyor. Tedbir amaçlı olarak iki futbolcuya hastanede tetkikler yapılacak.