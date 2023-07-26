Galatasaray'da bir veda daha

Zalgiris-Galatasaray maçında beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ün Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün için Zalgiris-Galatasaray maçı sonrası Transfer iddiası ortaya atıldı. Yunus Akgün'ün yurt dışına transfer olabileceği belirtildi.

Galatasaray'da daha önce yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Necati Ateş, Zalgiris-Galatasaray maçını değerlendirdi. Spor Gecesi'nde konuşan Necati Ateş, Yunus Akgün'ün transfer ihtimalinden bahsetti.

Ateş, Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da harika bir performans sergilediğini ancak bu başarıyı Galatasaray'da yakalayamadığını belirtti. Oyuncunun transfer beklentisinin olduğunu dile getiren 43 yaşındaki antrenör, "Galiba yurt dışından isteyenler varmış" ifadelerini kullandı

Yunus Akgün'le ilgili sözlerini sürdüren Necati Ateş, "Belki gidebilir. Orada belki kendini tekrar bulabilir" şeklinde konuştu.

YUNUS AKGÜN'ÜN 2022-23 SEZONU KARNESİ

Yunus Akgün geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıktı ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.