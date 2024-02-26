Galatasaray'da Icardi şoku! Cezası kesinleşti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'ye bir maç ceza verdi.

Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında tribüne dönerek hareket çektiği iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Icardi'nin cezası belli oldu.

Kurul, Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’ye Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi maçtan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdiğini duyurdu.

Böylece Icardi, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek ve Beşiktaş maçında sahada olacak.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle:



“GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

Tahkim Kurulu cezayı onadı

Galatasaray, PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılılar Icardi'nin videosunun montaj olduğunu ileri sürmüştü.

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin 1 maçlık cezasının oy çokluğu ile onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Ne olmuştu?

Ankaragücü-Galatasaray maçında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Mauro Icardi'ye bir su şişesi fırlatıldı. Bunu gören Arjantinli futbolcu da şişenin geldiği kale arkası tribününe doğru cinsel organını göstererek hareket yaptığı iddia edilen video yayınlanmıştı.