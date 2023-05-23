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Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu

Galatasaray'da şampiyonluk primi belli oldu
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Galatasaray'da şampiyonluğun gelmesi halinde primle beraber toplam 50 milyon liralık ödeme yapılması planlanıyor.

Süper Lig’de 2022-23 sezonun için Galatasaray’da tek hedef Ankaragücü’nü deplasmanda mağlup edip şampiyonluğa ulaşmak.

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesini arzulayan yönetim de takımın motivasyonuna artırmak için önemli bir hamle yapma kararı aldı.

Yönetim, takımın son virajı galibiyetle dönmesi halinde takıma doping yapacak.

PRİM İÇİN KASADAN 50 MİLYON LİRA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisinin ardından, kalan 5 haftada oynanacak maçlar için 10’ar milyon TL prim belirlerken üst üste 3 galibiyet alan Galatasaray takımının prim havuzunda 30 milyon TL birikmiş durumda.

Ankaragücü deplasmanında da sarı-kırmızılılar kazanırsa bu rakam 40 milyon TL’ye çıkacak. Bu durumda Galatasaray yönetimi, kazanılacak şampiyonlukla Fenerbahçe derbisini beklemeden 10 milyon TL de başarı bonusu ile sarı-kırmızılı takıma 50 milyon TL şampiyonluk primi dağıtacak.

Etiketler Galatasaray galayasaray şampiyonluk primi
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