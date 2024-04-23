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Galatasaray'dan Mertens kararı

Galatasaray'dan Mertens kararı
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Galatasaray'da, Belçikalı yıldız Dries Mertens'e yeni sözleşme teklifi yapılacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da son olarak Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile sözleşme yenilendi.

"GALATASARAY'DA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Son olarak Belçikalı yıldız Pendikspor galibiyetinin ardından "Galatasaray'da ailemle birlikte mutluyuz. Burada devam etmek isterim." açıklamasını yaparak Galatasaraylı yöneticilere yeşil ışık yakmıştı.

Sarı-kırmızılı idarecilerin Dries Mertens ile sözleşme uzatmak için kolları sıvadığı kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre, 36 yaşındaki yıldız oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat sunulacağı öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin yakın zamanda Mertens ile görüşmelere başlayacağı da belirtildi.

Mertens, Galatasaray formasıyla toplam 46 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 9 gol atıp, 14 asistlik katkı sağladı.

Fotomaç Gazetesi

Etiketler Galatasaray Galatasaray Dries Mertens sözleşme teklifi
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