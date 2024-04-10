Galatasaray'dan rakiplerini kıskandıracak başarı

Süper Lig'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray KAP'a bildirdiği faaliyet raporuyla ezeli rakipleri karşısında finans liginde şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 dönemi faaliyet raporlarını KAP'a bildirdi.

Buna göre Trendyol Süper Lig'te bu yıl Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Galatasaray bu süreçte en fazla kar eden kulüp oldu.

Yeniden yapılanan ve profesyonellerden oluşan Galatasaray'ın ekonomi yönetimi KAP'a bildirilen 1 yıllık faaliyet raporlarına göre büyük bir başarıya imzasını atarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 383 milyon TL, Beşiktaş'a 1,6 milyar TL, Trabzon'a ise 1,8 milyar TL fark atarak finansal ligde şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın bu büyük finansal başarısının arkasında ise alanında uzman isimlerden oluşan profesyoneller var.

1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 dönemi arası KAP’a bildirilen faaliyet raporlarına göre:

En fazla kar Galatasaray'da

1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 dönemi arası faaliyet raporlarını KAP’a bildiren Galatasaray, 608 milyon TL kâr ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe ikinci sırada

Galatasaray'ın yanı sıra kar oranını açıklayan Fenerbahçe de 225 milyon TL kâr ettiğini duyurdu.

Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kar açıklaması yanı sıra Beşiktaş ile Trabzonspor ise zarar ettiklerini duyurdu. İşte iki takımın ettiği zararlar:

• Beşiktaş: 1 milyar TL zarar

• Trabzonspor: 1.2 milyar TL zarar