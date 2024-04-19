Galatasaray'dan sürpriz imza töreni: 5 futbolcuyla sözleşme uzatıldı

Süper Lig ekibi Galatasaray, futbol A takımı oyuncuları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sözleşme yenileme kapsamında imza töreni düzenledi. Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzatıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala iç transferlerde 5 futbolcusuyla yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur'un katılımıyla Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile yeni kontratlar yapıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, futbolcuları için şu ifadeleri kullandı;

Bu imza töreninde kardeşlerimizin yanında olmayı özellikle istedim. Galatasarayımız için bu zamana kadar verdikleri emek, çaba ve fedakarlık için onlara bir kez daha büyük bir teşekkür gönderiyorum."

"MUSLERA BİZDEN BİRİSİ"

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Fernando Muslera'yı yabancı bir futbolcu olarak değil, bizden birisi olarak görüyorum. Kendisi beni hiç ikiletmedi. Bana 'sen ne diyorsan öyle olsun başkan' dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Benim dileğim Muslera'nın Galatasaray formasıyla futbola veda etmesi ve başka bir görevle kulübümüze hizmet etmesidir."

ABDÜLKERİM DURMAZ

"Sevgili Abdülkerim, seni ilk transfer ettiğimiz günü hatırlıyor musun? Kimilerinin burun kıvırdığı aslan parçası... Biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşündüklerine pişman ettin. Önünde uzun ve başarılarla dolu yılların olacak. Sana da sevgilerimi iletiyorum."

LUCAS TORREIRA

"Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz, sana güveniyoruz, böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz."

KAAN AYHAN

"Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum."

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık "Barış Alper" diye sevinmeye başladı. Bu özverinden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un açıklamalarında ise şu ifadeler yer aldı;

"Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim."

"BU CAMİAYA GELMEK DEĞİL, KALMAK DAHA ZOR BİR BECERİ"

İmza töreninde konuşan Kaan Ayhan, "Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1.5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız." diye konuştu.

"MUSLERA'YA AYRI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sözleşmesini uzatmadan önce açıklama yapan Lucas Torreira, "Başkana ve Erden Timur'a teşekkür ediyorum. Muslera'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Onun sayesinde buraya geldim." diye konuştu.

"BU KULÜBÜN EFSANELERİ ARASINA GİRMEK İSTİYORUM"

Sözleşme uzatan bir başka futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Bu ailenin parçası olmaktan dolayı her zaman büyük bir gurur ve onur duydum. Bu kulübe uzun yıllar iyi performans verip efsaneler arasında yer almak istiyorum demiştim. Bunun için tekrar bir adım attık." ifadelerini kullandı.

"İLK GÜNKÜ GİBİ"

"Çok özel duygular yaşıyorum, ilk günkü gibi. Bana bu şansı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun."

"ŞİMDİ VE SONSUZA KADAR"

Hayatta en önemli anlardan bir tanesi bu an benim için. Bu kulüpte bir ömür geçirdim. 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermeli. Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum, ileride de bu takımın bir parçası olmaya devam edeceğim. Şimdi ve sonsuza kadar."