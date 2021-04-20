Siyah-Beyazlılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada kritik bir 2 puan kaybederek Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

REKABETTE ZAFER SAYILARI YAKIN

Beşiktaş, Süper Ligin 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile 30. kez karşılaşacak. iki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

İLK MAÇI KARTAL ALDI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Sivas'taki iki takım arasında oynanan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOKTU

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, O-O'lık sonuca rastlanmadı.

EN ÖNEMLİ EKSİK BOYD

Sivasspor'un en önemli eksiği, son haftaların formda ismi olan ve Beşiktaş'tan kiralanan olan Tyler Boyd. Amerikalı oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca sakatlığı olan Rybalka ve Apindangoye ile cezalı Hakan Arslan maç kadrosunda yer verilmedi.

CENK, OĞUZHAN VE HASİC YER ALMADI

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup da karşılaşmada forma giyemedi. Ayrıca sakatlığı geçen Vincent Aboubakar ilk 11'de yer aldı.

İşte İlk 11'ler:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Fayçal, Robin, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

CANLI ANLATIM

95'Ljajic'in sağ kanatta ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Ahmet Oğuz kafayı vurdu ve topu kornere gönderdi.

94'Beşiktaş'ta Larin yerine Mensah son bölümde görev yapacak.

93'N'Koudou çalımlarla ceza sahasına sokulup sıfıra indi. Arka direğe sert bir orta yaptı. Kimse bu topa hamle yapmadı.

91'VİDA İZİN VERMEDİ! Erdoğan sol kanattan ceza sahasına doğru sokuldu. Yerden kale sahasına doğru pasını verdi. Ersin'i aşan topu Vida uzaklaştırdı.

90'Maçın sonunda en az 9 dakika uzatma oynanacak.

84'Erdoğan'ın pasıyla Kayode savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ersin kalesini terkedip topu uzaklaştırdı.

84'Sivasspor'da Gradel yerine Arouna Kone oyuna girdi.

80'Fırat Aydınus iki takımın oyuncuları ile de konuştu ve oyunun devam etmesine karar verildi.

75'Stat ışıklarında yaşanan problem nedeniyle oyun durdu.

70'Dorukhan da yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.

69'Beşiktaş'ta az sonra Gökhan Töre ve Ljajic oyuna girecek.

69'Ghezzal yerine Ljajic oyuna girdi.

57'TEHLİKE! Hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

52'ROSIER KAÇIRDI! Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.

50'Ghezzal'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direğe düşen topu Ali Şaşal kontrol etti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

45'GRADEL KAÇIRDI! Sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Gradel yakın mesafeden kafayı vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

33'Erdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına Yatabare sarkamk istedi. Ama ofsayt bayrağı havada.

31'Bu dakikalarda oyun orta sahaya sıkıştı. İki takım da karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

29'Oyun düşük tempoda oynanamaya devam ediyor.

14'Aboubakar, Larin ile verkaç yapıp ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Larin iyi bir pas atamayınca top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

9'ERDOĞAN KAÇIRDI! Ceza sahasının solunda topla buluşan Robin Yalçın'ın içeriye çevirdiği topa Fajr son anda dokundu. Sağ çapraza açılan top Erdoğan'ın önünde kaldı. Erdoğan'ın sert şutu üstten auta gitti.

7'Gradel'in kale sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Vida topu uzaklaştırdı.

3'Aboubakar'ın pasıyla Larin savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ama Aboubakar pasın şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.