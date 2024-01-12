Halil Umut Meler'in yumruklu saldırı sonrası ilk maçı belli oldu

Maç sonrası saha içerisinde MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü yapılacak İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.

MKE Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına maruz kalan Halil Umut Meler, olaydan sonra bir süre maç yönetmemişti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı hedefleyen FIFA kokartlı seçkin hakem Halil Umut Meler, Faruk Koca’nın saldırısından yaklaşık 1 ay sonra antrenmanlara başladığı öğrenilmişti.

Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'deki görevine geri dönüyor.

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 20. haftasındaki İstanbulspor-Konyaspor maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği duyuruldu.

Ne olmuştu ?

Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda 11 Aralık 2023’te MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakeme saldırı soruşturmasında Faruk Koca ile K.Ç. ve Y.Ş., tutuklandı. Soruşturma sonunda olayın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme', Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'yasak alanlara girme', tutuksuz O.C. hakkında ise 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

Öte yandan Hakem Halil Umut Meler ise sanık Faruk Koca’nın tehdit sözünü doğrudan duyduğunu belirtti.

Tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu aktaran Meler, davaya da katılma talebinin olduğunu söyledi.