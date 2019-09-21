İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 1 Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Kayserispor'un golü Pedro Henrique'den gelirken, Denizlispor'a beraberliği getiren gol Murawski kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Kayserispor atağında sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes'in ceza sahasına gönderdiği ortada, altıpas çizgisinin sol köşesinde topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

13. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattaki Miguel Lopes, ceza sahası içindeki Adebayor'a topu aktardı. Kaleye sırtı dönük topla buluşan Adebayor'un, arka direğe gönderdiği pasa koşu yapan Pedro Henrique'nin topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk devresi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Denizlispor ceza alanı içerisinde Bilal vuruşunu yaptı. Kaleci Adam, topun üzerine kapanarak gole izin vermedi.

61. dakikada Miguel Lopes, sağ kanatta kazandığı topla Denizlispor ceza alanı içerisine kadar girdi. Lopes kaleye şutunu attı. Top uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

dakikada Denizlispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada sağ kanatta Lopes ortasını yaptı altıpas çizgisi üzerinde Oscar Estupinan kafayı vurdu. Kaleci Lung topun üzerine kapanarak rakibine gol şansı tanımadı.dakikada Ismail Aissati soldan ortasını yaptı. Ceza alanı içerisinde Rodallega kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta çıktı.dakikada Radoslaw Murawski ceza alanı dışında topla buluştu. Radoslaw Murawski’nin sert şutunda top Lung’un solundan ağlara gitti. 1-1dakikada Mensah’ın ara pasında solda Pedro Henrique topla buluştu. Pedro Henrique’nin vuruşunda top, uzak direğin yanından auta çıktı.dakikada Rodallega, ceza alanı içerisinde sol ayağı ile şutunu attı. Kaleci Lung, açıyı kapatarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.dakikada Rodallega ceza alanının sağ tarafından şutunu attı. Kaleci Lung topu kornere çeldi.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek xx Alpaslan Dedeş xx Erdem Bayık xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung xxx, Miguel Lopes xx, Benoit Poulain xx, Aymen Abdennour xx, Yasir Subaşı xx, Ben Rienstra xx (Adryan Tavares dk. 80 x), Bilal Başacıkoğlu xx (Dja Djedje dk. 64 x), Bernard Mensah xx, Pedro Henrique xxx (Paul Georges Ntep dk. 80 x), Umut Bulut xx, Emmanuel Adebayor xxx

Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak xxx, Tiago Lopes xx, Oğuz Yılmaz xxx, Zakarya Bergdich xx, Cristian Sapunaru xx, Radoslaw Murawski xxx, Ismail Aissati xx (Zeki Yavru dk. 90+1 ?), Isaac Sackey xx, Hadi Sacko xx (Oscar Estupinan dk. 64 xx), Modou Barrow xx (Olcay Şahan dk. 68 xx), Hugo Rodallega xxx

Goller: Pedro Henrique (dk. 13) (İ.M.Kayserispor), Radoslaw Murawski (dk. 75) (Yukatel Denizlispor)

Sarı Kartlar: Yasir Subaşı, Emmanuel Adebayor (İ.M.Kayserispor), Cristian Sapunaru (Y.Denizlispor)

