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  5. 13 Aralık 2017 17:51

Janssen'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Karabükspor maçında Hollandalı golcü Vincent Janssen'in kadroda olmayacağı öğrenildi.

Janssen'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe'de Vincent Janssen'den kötü haber geldi. 15. haftadaki Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Roberto Soldado'ya bırakan Hollandalı forvet Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Roberto Soldado ilk 11'e...

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Janssen'in yerine ilk 11'de Bursaspor maçında iyi bir performans sergileyen Roberto Soldado'yu kullanacağı öğrenildi. Kocaman ayrıca uzun süredir formadan uzak kalan Fernandao'yu da maç kadrosuna alacak.

Kadıköy'de oynana son Kasımpaşa maçında Soldado sakatlığı, Janssen de cezası sebebiyle oynayamamış, gol yollarında Alper Potuk yer almıştı.

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