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Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye mesaj

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye mesaj
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Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jorge Jesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sarı lacivertlilere veda etti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye veda etti. Tecrübeli çalıştırıcı sosyal medya hesabından sarı lacivertlilere teşekkür etti.

"Teşekkürler Fenerbahçe" yazan Jorge Jesus, "Teşekkürler takım. Mutlu sonla biten olağan dışı bir sezondu, sizi tanımak zevkti." mesajını paylaştı.

Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Portekizli çalıştırıcı bu sezon 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Etiketler Fenerbahçe Jorge Jesus Fenerbahçe teklif açıklama
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