Kadıköy'de gol düellosu! 5 gollü maçın kazananı Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe'nin evindeki dev mücadelede Trabzonspor Kadıköy'den 3 puanı 3 golle aldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna dönüşen dev maç Trabzonspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Trabzonspor 26 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı Kadıköy'de büyük üstünlük kurmuş ve ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik almıştı. Bugünkü sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonu sonrası ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Kanarya, rakip filelere 48 gol gönderirken, Trabzon ekibi 24 gol attı.

Konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 90. dakikalarda 2 ayrı penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 78. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla bir ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe 30 puanda kalırken, Trabzonspor 19 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sona erdi

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçın tamamında galibiyet elde etti. Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Hatayspor mücadelelerinde 3 puan aldı. Bugün sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-2 yenilerek hem galibiyet serisi sona erdi hem de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ taraftan Osayi’nin içeri çevirdiği topa ön direkte İrfan Can’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada sol taraftan Visca’nın içeri çevirdiği topa arka direkte Onuachu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic’in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

43. dakikada sol taraftan Ferdi’nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Zajc’ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

46' GOL | Sol kanattan içeriye çevrilen ortada Fenerbahçe savunmasının ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa yerden uzaktan sert vuran Berat Özdemir topu ağlara yolladı.

47' GOL | Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.

52' Sağ kanatta topu rakibinden kurtaran İrfan Can yerde kaldı. Eren Elmalı sarı kart görüyor.

59' Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösteriyor.

60' GOL | Tadic top ve kaleciyi farklı köşeye yollarak farkı ikiye indirdi.

62' Trabzonspor'da Trezeguet ve Bakasetas oyuna girdi. Abdülkadir Ömür ve Pepe oyundan alınıyor.

67' Sağ kanatta ilerleyen Bakasetas, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kaldı. İsmail Yüksek sarı kart görüyor.

69' LIVAKOVIC! Visca sağ kanatta kaptığı topta hızlı geldi. Visca'nın ortaya çıkardığı topta topun gelişine vuran Trezeguet kaleciyi geçemedi.

70' BU KEZ UĞURCAN! Tadic ile harika bir duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu ceza yayı üzerinden vurdu. Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

73' Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yerine Enis Destan oyuna dahil oldu.

73' Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Zajc oyundan alındı. Crespo ile Batshuayi oyuna dahil oldu.

76' YAN AĞLARDA! Michy Batshuayi'nin ara pasında sağ kanatta dönüp ilerleyen İrfan Can yerden vurdu. Top Uğurcan'ın bakışları arasında yan ağlarda kaldı.

77' Edin Visca, Ferdi'yi çekerek sarı kart gördü.

78' KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de rakibini çeken İsmail Yüksek, ikinci sarttan oyun dışında kaldı.

79' Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Visca oyundan alınırken, Jens Stryger Larsen ile Taxiarchis Fountas oyuna dahil oldu.

80' Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Mert Müldür oyuna giren isim oldu.

83' SON ANDA! Sol kanatta rakiplerinden sıyrılan ceza sahası içine girdi. Osayi Samuel geriden çok hızlı gelip topu dışarıya yolladı. Nijeryalı oyuncu pozisyonun ardından sakatlık yaşıyor.

86' PENALTI! Çok adamla rakip kaleye giden Fenerbahçe'de Crespo, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

87' DİREK! Dusan Tadic'in penaltı vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

88' VAR kontrolünün ardından Mendy ceza sahasına erken girdiği için penaltının tekrarlanmasına karar verildi.

90' GOL | Fenerbahçe'de Tusan Tadic penaltıda bir kez daha topun başına geçti ve golünü attı. Şimdi skor 2-3.

90' Trezeguet'nin ceza sahası içinden verdiği pasta Enis Destan topu ağlara gönderdi ancak VAR hakemi Mete Kalkavan yeniden izleme uyarısı verdi.

90' Hakem Zorbay Küçük, Trezeguet'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etti.