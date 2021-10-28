Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Rizespor yenilgisi sonrası Cihat Arslan'la yolları ayıran Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yeni teknik direktör Hakan Kutlu oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hakan Kutlu getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada " Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

Teknik direktörlük kariyerine 2007'de başlayan Kutlu, Ankaragücü, Mersin İY, Manisaspor, Kayserispor ve daha birçok Anadolu Kulübü'nü çalıştırdı. Kutlu, en son 2020-21 sezonunda Denizlispor'u çalıştırdı.

Kasımpaşa ligde 10 hafta sonunda 6 puanla 19. sırada yer alıyor. Kasımpaşa'da, Çaykur Rizespor yenilgisi sonrasında teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrılmıştı.