Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sami Uğurlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kulanıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol