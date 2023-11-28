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  5. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Sami Uğurlu oldu
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sami Uğurlu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Sami Uğurlu! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kulanıldı.

Etiketler Kasımpaşa kasımpaşa teknik direktör sami uğurlu
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