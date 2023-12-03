Kayserispor, Trabzonspor'u da devirdi

Trendyol Süper Lig'te Mondihome Kayserispor deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek zor mücadeleden 3 puan çıkarmayı baaşrdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, 88. dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamayınca 1-0 mağlup oldu ve ligde 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

Kayserispor ise, ligdeki yenilmezlik serisini ve yükselişini de sürdürdü.

Bu sonuçla ligde yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Kayserispor, puanını 26 yaptı. Trabzonspor ise, 23 puanda kaldı.

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Çorum FK ile oynadıktan sonra ligde Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kayserispor da, Van Spor ile Türkiye Kupası mücadelesi verdikten sonra Pendikspor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Pepe, sağ taratan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Vısca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından dışarıya çıktı.

40.dakikada Visca'nın sol taraftan ortasında arka direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

44.dakikada ceza sahası içinde Kemen'in Onuachu'yu düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasına gösterdi. VAR'dan gelen karar sonrası pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

66. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

88. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1