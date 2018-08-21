Kjaer'in eşinden Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Simon Kjaer'in eşit Eline Kjaer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı taraftarları heyacanlandırdı.

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Damirkalı savunmacısı Simon Kjaer'in eşinden taraftarları heyecanlandıran paylaşım geldi.

29 yaşındaki stoperin eşi Elina Gollert Kjaer, resmi sosyal medya hesabından İstanbul mesajlı fotoğraf yayınladı.

Fotoğrafın içeriğinde anket yapan Elina "Where are we going? STHLM - ISTANBUL" (Nereye gidiyoruz?) yazısı paylaşarak Stockholm ya da İstanbul'a gideceklerini belirtti.