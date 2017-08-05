Konyaspor'a doping şoku !

Konyaspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile TFF Dopingle Mücadele Kurulu’nun doping kontrolü yapması 'şaşırtıcı' olarak nitelendirildi.

İşte Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar'ın konuya ilişkin açıklamaları:

“Bugün saat 16’da futbolcularımızın kamp yaptığı tesislerimize gelen TFF ekibi oyuncularımıza doping kontrolü gerçekleştirmiştir. Pazar günü oynanacak ve tarihimizin en önemli maçlarından biri olan Süper Kupa Finali öncesi yapılan bu uygulama hepimizi şaşırtmıştır. Kısa bir süre sonra Samsun’a doğru hareket edecek ve maça konsantre olmuş olan takımımızın böyle bir muamele görmesi kabul edilemez. Sorumluluk noktasında bulunan ve tarafsız olması gereken görevlileri akl-ı selim hareket etmeye ve eşit muameleye davet ediyoruz.”