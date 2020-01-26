MAÇ SONUCU | Konyaspor-Galatasaray: 0-3 (Süper Lig Puan Durumu)

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor-Galatasaray maçı oynandı. Maça iyi başlayan Galatasaray, 16. dakikada gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın şutunu kaleci Serkan kurtardı, ardından seken topu Feghouli tamamlamak istedi ancak Konyaspor savunması topu kornere gönderdi.

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GOL PERDESİNİ FALCAO AÇTI

23'te bu kez Serkan'ın boşa çıktığı kornerde Donk kafayı vurdu ancak Konya savunması yine gole izin vermedi. Galatasaray aradığı golü 26. dakikada buldu. Ömer'in sol kanattan getirdiği topu Falcao ceza sahasında kontrol etti ve kaleye gönderdi. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

SKUBIC KAÇIRDI, EMRE AKBABA AFFETMEDİ

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Konyaspor, Skubic ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. O atağın dönüşünde Saracchi'nin pasını ceza sahası içerisinde iyi kontrol edip, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Emre Akbaba skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı 2 golle sona ererken, ev sahibi Konyaspor ikinci yarıda gol için bastırmaya başladı. 51'de ceza sahasında topu önünde bulan Thuram'ın vuruşu yandan auta gitti.

FALCAO VE SARACCHI SAKATLANDI, LEMINA CEZALI

Galatasaray'da 56'da Radamel Falcao ve 72'de Marcelo Saracchi adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar. 63'te sarı kart gören Lemina ise Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

SON SÖZÜ ADEM BÜYÜK SÖYLEDİ dakikada maçta son sözü Adem Büyük söyledi. Mariano'nun sağ kanattan yerden ortasına kale sahası önünde ayak koyan Adem, Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Galatasaray bu galibiyetle puanını 33'e yükseltirken, Konyaspor ise 18 puanda kaldı.