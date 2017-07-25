Mehmet Ekici sakatlığını atlattı

Trabzonspor’da kadro dışı kaldığı için 5 ay boyunca maç oynayamayan Mehmet Ekici’den gelen haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli formayla çıktığı hazırlık maçında 2 gol birden attıktan sonra sakatlanıp, Düzce ve İsviçre kamplarından zaman zaman takımdan ayrı çalışan deneyimli orta saha, mücadelelerde az süre almıştı.



Dünden itibaren arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara start veren Mehmet, sakatlığını tamamen atlattı. Oyuncunun Sturm Graz karşılaşmasında 90 dakika sahada kalacak seviyeye geldiği öğrenildi. Aykut Kocaman bu gelişme üzerine onu Avusturya’daki ilk mücadelede 11’de başlatmayı düşünüyor.

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