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MHK’dan VAR kayıtlarıyla ilgili açıklama

MHK’dan VAR kayıtlarıyla ilgili açıklama
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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçındaki VAR kayıtlarıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.

Ahmet İbanoğlu - Merkez Hakem Kurulu Başkanı

Etiketler fenerbahçe karagümrük var var kayıtları
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