  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Muslera'ya ne oldu ? Stadı böyle terk etti

Muslera'ya ne oldu ? Stadı böyle terk etti

Güncelleme:

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçn 83'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Muslera sahayı sedye ile terk ederken, maç sonrasında NEF Stadyumu'nu da koltuk değnekleriyle terk ederken görüntülendi.

Trabzonspor maçında sakatlık yaşayan Muslera maça devam edemedi. Uruguaylı eldiven yerini 84. dakikada Okan Kocuk'a bıraktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Trabzonspor, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçta Mertens ve Icardi ile 2-1 öne geçti.

Maça ilk 11'de başlayan kaptan Fernando Muslera, 83. dakikada sakatlık yaşadı. Bordo mavililerin kullandığı serbest vuruşta Muslera rakip futbolcuyla çarpıştı. Sakatlık yaşayan oyuncu sahayı sedyeyle terk etti. 

Tecrübeli eldiven sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera’nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Galatasaray maçı 2-1 önde bitirdi. 

Etiketler Galatasaray muslera galatasaray trabzonspor maç sonrası sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eğitime kar engeli: İşte okullar tatil edilen iller
Kar yağışı ne kadar daha sürecek ? Meteoroloji il il açıkladı
Karnı burnunda Aslı Enver'in paylaştığı o fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı
Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın yine Instagram'ı salladı
İğrenç olay! Kreşte 6 yaşındaki çocuğa istismar
Hazırlıklar tamamlandı: 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması başlıyor
Yargıtay'dan EYT'lileri üzecek ''kıdem tazminatı'' kararı
Afra Saraçoğlu ile adı anılıyordu: Mert Ramazan Demir'in gizli aşkı ortaya çıktı