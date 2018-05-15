Mustafa Cengiz'den Göztepe maçı için sürpriz karar !

Spor Toto Süper Lig’de son hafta Göztepe’ye konuk olacak Galatasaray, deplasmana istediği sayıda taraftar götüremeyince başka bir çözüm yöntemi buldu.

Sarı kırmızılı yönetiminin Türk Telekom Stadyumu’nun içine ya da Aslanlı Yol’a dev ekran kurarak taraftarların şampiyonluk maçını izlemesini sağlayacak. Galatasaray’ın, Göztepe maçının 50 bin kişilik İzmir Atatürk Stadı’nda oynanması talebi olumsuz sonuçlanınca Bornova Stadı’ndaki 450 kişilik yer sarı kırmızılı kulübe az geldi.

İzmir’deki şampiyonluk maçının izlenmesi için yayıncı kuruluş ve diğer mercilerden gerekli izinleri alan sarı kırmızılı yönetimin, ekranın nereye kurulacağı konusunda henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Göztepe gibi bir takımın 10 bin kişilik stada mahkum olması üzücü. Daha fazla taraftarımızın maça girmesi için Göztepe’den teklif beklerdik. Cumartesi günü dev bir şölen olacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımızı yaptık ve vilayete başvurduk. Vilayetin bu günlerde izin vereceğini düşünüyorum. Taraftarımızın Arena’da vereceği sinerji İzmir’e kadar yansıyacaktır” dedi.