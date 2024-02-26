Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanıp tekrardan liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanarak yoluna son sürat devam etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU RÜZGARI

Galatasaray'ın ilk yarıdaki gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Sarı-kırmızılıları adeta ipten alan milli oyuncunun performansı büyük alkış topladı. Antalyaspor'un tek golünü Sander van de Streek attı.

ICARDI FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı sahaya çıkamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, 26. haftadaki MKE Ankaragücü maçında taraftara yönelik hareketi gerekçesiyle 1 maç men cezası verdiği Icardi, Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi.

Tecrübeli santrfor mücadeleyi yedek kulübesinin arkasındaki tribünde izledi.

Müsabaka öncesi sık sık stat hoparlörlerinden Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

VİNİCİUS İLK KEZ 11'DE

Carlos Vinicius, Galatasaray'da ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımından kiralanan Brezilyalı santrfor, Icardi'nin yokluğunda maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği ikişer maça sonradan giren Vinicius, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçın başlangıç kadrosunda yer almıştı.

BARIŞ ALPER SAĞ BEK OYNADI

Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı yine savunmada görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon santrfor, sağ ve sol kanat, forvet arkası ile beklerde kullandığı Barış Alper'i Antalyaspor'a karşı sağ bekte oynattı.